„Needle Spiking“ oder Massenhysterie bei Jugendfestival „We R Young“ in Hasselt?

Das Jugendfestival „We R Young“ in Hasselt (Provinz Limburg) musste am Mittwoch vorzeitig abgebrochen werden, nachdem sich vierundzwanzig Jugendliche plötzlich unwohl fühlten. Einige von ihnen gaben an, den Einstich einer Spritze gespürt zu haben. Zehn Jugendliche wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beim so genannten „Needle Spiking“ werden heimlich Drogen mit einer Spritze verabreicht, in der Regel im Nachtleben oder bei großen Menschenansammlungen. Erst kürzlich wurde über dieses Phänomen während eines Fußballspieles berichtet.