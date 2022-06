„Rerum Novarum”: Christliche Arbeiterbewegung fordert an ihrem Feiertag gerechtere Steuern

Die Aufrechterhaltung der Kaufkraft war ein wichtiges Thema in den heutigen Reden, und die christliche Arbeitnehmerbewegung fordert deshalb die vollständige Anpassung des Kindergeldes an den Verbraucherpreisindex in Flandern, weil die Lebenshaltungskosten in den letzten Monaten enorm gestiegen sind.

Der belgische Finanzminister und flämische Christdemokrat Vincent Van Peteghem (Foto) sagte in seiner Rede anlässlich von „Rerum Novarum“, die Kaufkraft sei aber nicht die einzige Priorität der Regierung. Auch die Besteuerung müsse gerechter und der Arbeitsmarkt müsse flexibler werden und die Renten müssten finanzierbar aber auch hoch genug bleiben.

Auf jeden Fall will der Minister bis zum Sommer einen Vorschlag für eine vollständige Steuerreform vorlegen. Bei dieser Reform sei es wichtig, der Mittelschicht besondere Aufmerksamkeit zu schenken, meint Van Peteghem.

In seiner Rede in Gent betonte der stellvertretende Ministerpräsident: "Als Regierung müssen wir über diese Legislaturperiode und die Parteigrenzen hinausschauen. Wenn wir mit dieser Regierung wirklich reformieren wollen, müssen wir die ideologischen Schützengräben verlassen und den Mut haben, diese Debatten in aller Gelassenheit zu führen."