Die Wege von Vincent Kompany und RSC Anderlecht trennen sich

Drei Jahre nach seiner Rückkehr ist Vincent Kompany (Foto) kein Trainer des RSC Anderlecht mehr, wie der Brüsseler Verein am Mittwoch bestätigte. Eine Entscheidung, die in beiderseitigem Einvernehmen getroffen wurde, heißt es in der Pressemitteilung. "Der Verein und der Trainer haben gemeinsam die abgelaufene Saison analysiert und auch die Pläne für die Zukunft besprochen. Daraufhin wurde in beiderseitigem Einvernehmen beschlossen, sich zu trennen. Diese Entscheidung wurde mit großem gegenseitigem Respekt und Dankbarkeit für die gemeinsam geleistete Arbeit getroffen", heißt es in der Presseerklärung.