Segnung der Polizei-Motorräder in der St.-Peter-Kirche in Jette

Die mittlerweile traditionelle Segnung der Motorräder fand am Donnerstag in der St.-Peter-Kirche im Brüsseler Stadt Jette. Nach der Eucharistiefeier an Christi Himmelfahrt wurden einige Dutzend Motorradfahrer und Motorräder von Priester Dirk Vannetelbosch gesegnet. Der Pfarrer der Gemeinde ist seit mehreren Jahren Seelsorger der Blue Knights, einer internationalen Motorradfahrervereinigung, die sich überwiegend aus Polizisten und ihren Angehörigen zusammensetzt.