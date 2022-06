Tiny Legs Tim starb im Alter von 44 Jahren: Flandern verliert eine junge Blues-Ikone

Mit sechs Studioalben, einem Live-Album und mehreren EP's und dank seiner erfolgreichen Konzertkarriere hat er ein breites Publikum begeistert. Er war ein gern gesehener Gast bei Live-Auftritten für Radio 1 (VRT), trat auf vielen kleinen und großen Bühnen auf und spielte u. a. Vorprogramm von Richard Thompson und Pete Doherty. Sein letztes Album "Call us when it's over" erschien während der Coronapandemie und machte ihn einem breiten Publikum bekannt.

Tim De Graeve war auch einer der Inspiratoren des "Missy Sippy Blues & Roots Club" in Gent, dem Hotspot der Bluesszene der Stadt. Er war auch der Mann hinter dem Label "Sing My Title", wo er seine eigenen Platten veröffentlichte.