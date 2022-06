Uni-Stadt Leuven: Rehbock verirrt sich in einem von hohen Mauern umgebenen Garten

Wie das Reh in den Garten gelangt ist, bleibt für Mathieu ein Rätsel. "Der Garten war von über zwei Meter achtzig hohen Mauern umgeben, im Nachbargarten gab es einen überwucherten Zaun, der mindestens einen Meter achtzig hoch war, aber auch dieser Garten war verschlossen, ohne Ausgänge oder Wege zu den Feldern oder zum Wald. Ein Reh kann sehr hoch springen uns dieses Reh wäre darüber hinwegkommen, aber wie ist es dort hinein gekommen?" Das Haus liegt in der Nähe des Botanischen Gartens und in der Umgebung gibt es Parkanlagen, das könnte die Erklärung sein.

Laut Mathieu ist momentan der Zeitpunkt, an dem junge Rehböcke von der Herde verstoßen werden und sich ein eigenes Revier suchen müssen. "Generell können wir sagen, dass wir immer häufiger Rehe einfangen müssen, die sich in der Nähe von Häusern und Menschen in Städten und Dörfern aufhalten".

Momentan ist der Zeitpunkt, an dem junge Rehböcke von der Herde verstoßen werden und sich ein eigenes Revier suchen müssen.