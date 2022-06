Zahnbürste mit Hakenkreuz-Swastika auf ehemaligem Schlachtfeld in Ypern entdeckt

An einem Grabungsort in Zillebeke (Ypern, Provinz Westflandern) wurde eine Zahnbürste (Foto) aus dem Ersten Weltkrieg gefunden, die vermutlich einem Piloten gehörte und auf der ein Swastika zu sehen ist. Das Swastika - ein altindisches Glückssymbol in Form eines Sonnenrades oder Hakenkreuzes, das von den Adolf Hitlers Nazipartei zweckentfremdet wurde - war in diesen bemerkenswerten Fund eingeritzt. Der Finder Tony Verschoore, ein Sammler von Artefakten aus dem Ersten Weltkrieg, glaubt, dass die Zahnbürste wahrscheinlich einem indischen oder britischen Soldaten gehörte, da das Hakenkreuz auch ein altes Hindu-Symbol ist.