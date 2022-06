„Needle-Spiking"-Panik: Krankenhausdirektor schlägt Feldlazarette bei großen Festivals vor

Jos Vandekerkhof, Leiter des Virga Jesse Hospitals in Hasselt, empfiehlt, bei großen Festivals in diesem Sommer Feldlazarette einzurichten. Dies sei notwendig, um die Notaufnahmen in den Krankenhäusern zu entlasten, falls neue Fälle des so genannten „Needle-Spiking" auftreten sollten.