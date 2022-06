Cannes: 10 (!) Minuten lang anhaltender Applaus für „Close“, der neue Film von Lukas Dhont

Ein weiterer belgischer Film, "Rebel", hatte gestern Abend ebenfalls seine Uraufführung in Cannes. Adil El Arbi und Bilall Fallah (Foto unten, mit dem Hauptdarsteller), die in Hollywood gearbeitet haben, präsentierten ihren fünften Film in einer so genannten Mitternachtsvorführung. Der Film war erst gegen 3:30 Uhr morgens beendet.

Dieser Film ist völlig anders und behandelt das Thema der Syrien-Kämpfer. Ein Teenager reist nach Syrien, um seinen Bruder zu suchen. "Adil und Bilall haben hier ihre Handschrift hinterlassen. Sie zeigen ihre wunderbaren Fähigkeiten als Filmregisseure, auch in den Action-Szenen, in denen ihnen niemand das Wasser reichen kann", schätzt Lieven Van Gils. Ihr Film nimmt nicht am offiziellen Wettbewerb in Cannes teil.