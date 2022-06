Grünes Licht für ein drittes Tomorrowland-Wochenende in Boom im kommenden Sommer

Tomorrowland findet im Erholungsgebiet 'De Schorre' in Boom in der Provinz Antwerpen statt. Als Ausgleich für zwei Jahre, in denen die Veranstaltungen wegen Corona ausgefallen waren, wollten die Organisatoren in diesem Jahr ein zusätzliches Wochenende zu den beiden normalen Wochenenden veranstalten. Sie behaupten, sie bräuchten dieses Wochenende, um ein Defizit von 25 Millionen Euro auszugleichen.

Die Behörden der Provinz Antwerpen genehmigten den Antrag, aber ein Anwohner und eine Gruppe von Umweltaktivisten legten Einspruch ein, woraufhin die Akte auf dem Schreibtisch der Ministerin landete. Die Ministerin argumentiert nun, dass sie von ihrer Verwaltung und der Feuerwehr eine positive Empfehlung erhalten habe, nachdem zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung möglicher Belästigungen ergriffen worden seien.