Mehr Arbeitnehmer mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt, "aber immer noch zu viele Vorurteile"

Der Dienstleistungssektor (0,27 %), das Hotel- und Gaststättengewerbe (0,26 %) und der Nicht-Handelssektor (0,24 %) sind die wichtigsten Arbeitgeber von Arbeitnehmern mit einer Behinderung. Das Hotel- und Gaststättengewerbe verzeichnete in den letzten fünf Jahren den größten Anstieg (+33 %), gefolgt von Logistik und Verkehr (+21,3 %) und der Metallindustrie und dem verarbeitenden Gewerbe (+20,9 %).

Am anderen Ende der Rangliste stehen die Bereiche Zeitarbeit und Wertpapierdienstleistungen (0,05 %) sowie Chemie, Pharmazie und Energie (0,06 %).

Schließlich haben Unternehmen mit 5 bis 9 Beschäftigten im Durchschnitt den höchsten Prozentsatz an Arbeitnehmern mit Behinderungen (0,37 %), verglichen mit 0,11 % in Unternehmen mit 500 bis 999 Beschäftigten. "Kleinere Organisationen haben oft eine persönlichere Seite und können den Menschen, die dies benötigen, eine persönlichere Betreuung bieten. Dank der Zuschüsse haben sie die Möglichkeit, diese zusätzliche Arbeitskraft einzustellen", erklärt Donatienne Knipping, Personalfachfrau bei Acerta Consult.

"Die Integration von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz ist manchmal noch ein Tabu. Wir sollten in der Lage sein, offener mit diesem Thema umzugehen. Zuschüsse sind ein guter Anfang, aber in Wirklichkeit muss sich die Mentalität ändern. Unternehmen müssen offen für die Idee sein, unterschiedliche Mitarbeiter zu beschäftigen, und sie müssen auch bereit sein, einen Weg zu finden, wie diese Beschäftigung optimal ablaufen kann", so Donatienne Knipping abschließend.