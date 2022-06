VRT-Sportnachrichtenmoderator heiratet überraschend Hochsprungdiva

Nicht viele Menschen wussten von der Hochzeit. "Wir haben JA gesagt!", heißt es in dem Instagram-Post. "Ja zueinander im wunderschönen Split. Ja zu einem gemeinsamen Leben in Belgien und Kroatien. Ja, um in Zukunft eine Familie Van Gucht-Vlasic zu gründen. Und Ja zu dem größten Geschenk, das wir bisher in unserem Leben haben: unser kleiner Bub, der Ende des Jahres zur Welt kommen wird und schon jetzt alles für uns bedeutet."

Ruben Van Gucht (35) war sieben Jahre lang mit Laurence Van Tongerloo, einer Autorin und Dogfluencerin, verheiratet. Erst im vergangenen Herbst gab das Paar seine Scheidung bekannt.

Blanka Vlasic (38) ist eine ehemalige Hochsprungmeisterin, die vier Weltmeistertitel (zwei in der Halle und zwei im Freien) und einen Europameistertitel gewonnen hat. Sie verpasste zweimal knapp das olympische Gold und war eine der größten Herausforderinnen von Belgiens Hochsprung-Ass Tia Hellebaut, der Olympiasiegerin von 2008. Im vergangenen Jahr gab sie das Ende ihrer Karriere bekannt.