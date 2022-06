Pauschalbetrag für Aufenthaltsgenehmigungen ,"um Rechtsstreitigkeiten zu verhindern"

Wer in Belgien eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt, muss künftig einen Pauschalbetrag entrichten. Staatssekretär für Asyl und Migration Sammy Mahdi (CD&V, flämische Christdemokraten) will den unterschiedlichen Beträgen, die die Antragsteller aufbringen mussten und die zu Gerichtsverfahren führten, so ein Ende setzen.