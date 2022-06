Schon wieder muss eine Kinderkrippe in Flandern nach Beschwerden vorübergehend schließen

Schon Anfang der Woche wurde eine Kindertagesstätte in Langemark (Westflandern) nach einem schwerwiegenden Vorfall, bei dem ein Baby verletzt wurde, vorübergehend geschlossen. Mit der Suspendierung von Biejoekes in Zoersel beläuft sich die Gesamtzahl der von Kind en Gezin vorübergehend geschlossenen Krippen nun auf sieben.

Nach der Behebung ihrer Mängel und wenn eine positive Bewertung folgt, können diese Krippen wieder eröffnet werden.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres waren es schon 7, während im gesamten letzten Jahr 12 Suspendierungen zu verzeichnen waren. In diesem Jahr haben auch vier Kindertagesstätten ihre Lizenz dauerhaft verloren. Im letzten Jahr waren es sieben gewesen.

‚Kind en Gezin‘ erhält immer mehr Beschwerden über besorgniserregende Situationen. Im Jahr 2021 waren es 163 gewesen, im Jahr 2020 90. Aufgrund der Coronapandemie besuchten dann jedoch viel weniger Kinder die Kindertagesstätten. Und auch in diesem Jahr scheint die Zahl der Gefahrensituationen, die ‚Kind en Gezin‘ gemeldet werden, zu steigen.

Die Kinderbetreuungsbranche war in den letzten Monaten nach mehreren Vorfällen in Kindertagesstätten in Aufruhr. Im Februar dieses Jahres starb ein sechs Monate altes Baby in einer Kindertagesstätte in Mariakerke in der Nähe von Gent, wo bereits im Vorfeld Probleme bekannt geworden waren.

Ein Untersuchungsausschuss des flämischen Parlaments prüft derzeit, ob der Tod des Babys hätte verhindert werden können und ob Organisationen wie ‚Kind en Gezin‘ und die Pflegeinspektion Fehler gemacht haben. Der ehemalige flämische Sozialminister, Wouter Beke (CD&V), stand ebenfalls unter Beschuss, und die Affäre war einer der Gründe für seinen Rücktritt vor zwei Wochen.