Ventilus: Anwohner protestieren gegen geplante neue Hochspannungsleitung in Westflandern

Laveyne ist von der Dringlichkeit des Projekts überzeugt: "Es ist sogar ziemlich dringend". Nach Angaben des Energieexperten hat sich das gesamte Projekt bereits um zwei Jahre verzögert, unter anderem wegen einiger technischer Doppelkontrollen. "Normalerweise sollte der Bau in eineinhalb Jahren beginnen, aber es wird definitiv später werden. "

Laveyne weist darauf hin, dass Ventilus für die geplanten Lieferungen von Windenergie in der Zukunft benötigt wird. "Es wird eine zweite Windkraftanlagenzone auf See geben, aber sie hängt von Ventilus ab, um die Energie sicher an Land zu bringen. Genauso wie andere Projekte, um billigen Windstrom aus dem Ausland zu bekommen, wie z.B. die zusätzlichen Verbindungsleitungen mit dem Vereinigten Königreich oder Dänemark".