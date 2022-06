VIDEO: Bäume in Naturschutzgebiet von unbekanntem Täter mutwillig beschädigt

Dutzende von Bäumen im Naturschutzgebiet "De Liereman" in Oud-Turnhout (Provinz Antwerpen) sind in der Nacht zum Freitag mutwillig angesägt worden. Der oder die Täter benutzten eine elektrische Kettensäge, um zu vermeiden, dass der Lärm sie verrät. Sie sägten tief in Dutzende von alten Bäumen ein. Vor etwa zwei Jahre hatten Vandalen dort schon einmal zugeschlagen.