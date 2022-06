‚Ros-Beiaard‘-Umzug begann in Dendermonde mit einstündiger Verspätung wegen Regenschauer

Der ‚Ros-Beiaard‘-Umzug brach um 14.30 Uhr in Richtung Grote Markt in Dendermonde auf, wurde aber auf dem Weg dorthin durch eine Regenschauer aufgehalten. Aus diesem Grund konnte das Pferd selbst, das den Abschluss und das Prunkstück des Umzugs bildet, erst eine Stunde später als geplant starten. Rund 100.000 Menschen sind in der Stadt anwesend, um das Ereignis, das nur alle 10 Jahre stattfindet, mitzuerleben. Aufgrund der Corona-Krise mussten sie diesmal 12 Jahre warten.