Courtois, der "beste Torhüter der Welt", verhilft Real zum Champions-League-Sieg gegen Liverpool

Liverpool hatte 24 Torschussversuche, Real Madrid nur 4. Der einzige Grund, warum die Liverpooler nicht gewonnen haben, war Thibaut Courtois. Der Flame aus Bilzen in der Provinz Limburg erhielt von den englischen Fußballkennern in The Telegraph und The Guardian die Note 10 von 10.

Die spanischen Sportzeitungen setzten Courtois auf die Titelseite und erklärten, dass Vinicius zwar ein Tor geschossen habe, dies aber "für immer das Finale von Courtois sein wird", und nannten ihn "den unbestreitbaren Helden", der "mehrere Wunder" vollbracht habe.

Die französische "L'Equipe" gibt Courtois 9 von 10 Punkten und bezeichnet ihn als "den besten Torhüter der Welt. (...) Seine Rettung bei Manés Versuch war ein reines Meisterwerk".

Courtois hat in dem Spiel, in dem Liverpool die meisten Chancen hatte, Real Madrid 9 Mal gerettet. Sehen Sie sich seine 5 entscheidenden Paraden im Video unten an: