Erste Ausgabe nach der Coronakrise: 32.000 nahmen an den "20 Kilometern von Brüssel" teil

Die belgischen Hauptstadt verwandelte sich am Sonntag in einen riesigen Parcours für Jogger und Wanderer, als über 30.000 Begeisterte an den "20 Kilometern von Brüssel" teilnahmen. Die meisten von ihnen entschieden sich für den Lauf, aber etwa 4.000 wanderten, und auch 1.000 behinderte Sportler waren mit dem Handbike oder anderen Mitteln unterwegs. Die Veranstaltung ist auch eine Benefizveranstaltung für verschiedene gute Zwecke. Der Start war im Jubelpark, wo die Teilnehmer auch ins Ziel kamen.