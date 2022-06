Nach Corona entdecken ausländische Touristen Flandern wieder: Buchungen verzehnfacht

Wegen der Coronapandemie blieben ausländische Touristen in großer Zahl zu Hause, doch jetzt scheint sie die Reiselust wieder gepackt zu haben. Eine aktuelle Studie der Europäischen Tourismuskommission (ETC) zeigt, dass sich die Reiseabsichten nach Flandern aus den Niederlanden, Frankreich, Spanien und der Schweiz positiv entwickeln. Auch in Nordamerika scheint sich die Lage langsam zu erholen. In Asien hingegen ist die Nachfrage noch immer sehr schwach.

"Konkret sehen wir 2021 eine Verdoppelung der inländischen Übernachtungen in Flandern. Die ausländischen Übernachtungen hingegen stiegen um mehr als 40 %. Auch für diesen Frühling zeichnet das Buchungssystem ein sehr positives Bild. Die Zahl der Buchungen von ausländischen Touristen in flämischen Unterkünften hat sich im Vergleich zum Frühjahr 2021 fast verzehnfacht", meldet die N-VA-Parlamentarierin.