Papst Franziskus ernennt Bischof Luc Van Looy aus Gent zum Kardinal

Van Looy wurde in den 1970er Jahren Priester und studierte Theologie. Danach war er jahrelang als Missionar in Südkorea tätig. Er arbeitete auch in Rom und ging in die Mission nach Afrika und Mittelamerika. Vor zwanzig Jahren wurde Van Looy von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Gent ernannt; 2018 trat er offiziell von diesem Amt zurück. Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Alter von 75 Jahren bereits überschritten und ging in den Ruhestand. Sein Nachfolger in Gent wurde Lode Van Hecke, der ehemalige Abt der Abtei Orval.

Der Kardinaltitel ist eine Anerkennung für die langjährige Arbeit als Priester, Missionar und Bischof. Außerdem ist Van Looy seit einiger Zeit Präsident von Caritas Europa und seit acht Jahren Mitglied der Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und die Gemeinschaften des apostolischen Lebens, einem so genannten Dikasterium, einem Amt des Vatikans. Eine solche Kongregation berät den Papst und setzt päpstliche Entscheidungen weltweit um. Van Looy selbst reagierte überrascht auf die Nachricht, dass er Kardinal werden würde, und sagte, er sei nicht vorher informiert worden.