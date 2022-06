UNESCO-Kulturerbe: Heute zieht das Riesenpferd ‚Ros-Beiaard‘ durch Dendermonde

"Ein ‚Ros-Beiaard‘-Umzug ist ohne die vier Heemskinderen auf dem Rücken des Riesenpferds nicht denkbar", so die Organisatoren. "Sie tragen eine Rüstung aus Zink und Leder und sitzen außerdem auf einem Ledersattel." Diese Tradition gibt es in Dendermonde seit mindestens 1460. Aber nicht jeder darf sich in den Sattel dieses mächtigen Pferdes setzen. Es gelten strenge Bedingungen:

Es müssen vier Brüder im Alter von mindestens 7 und höchstens 21 Jahren sein,

sie dürfen keine Schwester haben, die zwischen ihnen geboren wurde

sie sind in Dendermonde geboren und wohnen in Dendermonde

und auch ihre Eltern sind in Dendermonde geboren und leben dort

Der Name ‚Heemskinderen‘ bezieht sich auf die vier Brüder, die der Legende nach auf dem ‚Ros Beiaard‘ gesessen haben sollen. Sie waren die Söhne von Fürst Aymon und wurden deshalb Aymonskinderen genannt, was im Laufe der Jahrhunderte zu Heemskinderen geworden ist.

Bis zum 1. September 2019 konnten sich Familien als ‚Heemskinderen‘ des ‚Ros-Beiaard‘ bewerben. Von den 5 Bewerberfamilien wurden die Brüder Cassiman vom ‚Ros-Beiaard‘-Komitee ausgewählt: Maarten, Wout, Stan und Lander.

Die Brüder tragen eine Rüstung, ein Schwert, einen Schild und Stiefel mit Sporen. Alles wurde so angepasst, dass sie die Besucher des Umzugs so bequem wie möglich vom ‚Ros-Beiaard‘- herab begrüßen können. In den letzten Monaten waren sie auch mehrmals bei einem Physiotherapeuten, um ihre Beine für die Haltung zu trainieren, die sie während des sechsstündigen Umzugs einnehmen müssen.