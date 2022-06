Erste Fahrradbrücke in der Brüsseler Region für den Verkehr freigegeben

Die neue Fahrradbrücke über dem Brüsseler Ring verbindet die Randgemeinden Zaventem und Machelen-Diegem in Flämisch-Brabant am Brüsseler Rand. Sie verkürzt den Weg für Radfahrer auf dem Radschnellweg zwischen Löwen und Brüssel, die sogenannte F3, um knapp 3 km. Damit ist auf diesem Radschnellweg die letzte Lücke geschlossen worden.

Eröffnet wurde die Fahrradbrücke am Montagvormittag von Flanderns Verkehrsministerin Lydia Peeters (Open VLD) und von Tom Dehaene (CD&V), Provinzialabgeordneter in Flämisch-Brabant.

An dieser Brücke wurde anderthalb Jahre lang gebaut und sie kostete rund 24 Mio. €. Sie überquert an dieser Stelle eine der an meisten befahrenen Autobahnstücke am Brüsseler Ring und eigentlich auch in ganz Belgien. Mehrmals musste für diesen Brückenbau der Verkehr auf dem Brüsseler Ring umgeleitet werden, was aber vor allem nachts geschah.