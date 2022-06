Gender-inklusives Kommunizieren für die staatlichen Beamten in Belgien

Vorweg gesagt, diese Broschüre für die belgischen Bundesbeamten ist kein Regelwerk, nach dem diese handeln müssen. Sie ist lediglich eine Empfehlung und ein Ratgeber, mit dem dem Behördenpersonal bewusst gemacht werden soll, die man z.B. inklusiv schreiben und kommunizieren kann. In dem Leitfaden heißt es denn auch: „Es ist eine Art und Weise zu schreiben, mit dem Ziel, respektvoll mit Geschlechtern umzugehen, insbesondere im Hinblick auf das Weibliche in der Kommunikation“.

Leider, wie so oft, erscheint eine solche Broschüre im dreisprachigen Belgien wieder nur in Niederländisch und Französisch, nicht aber in Niederländisch. Die Broschüre ist eine Initiative des Bundesministeriums für Beamtenangelegenheiten und öffentlicher Dienst, doch schon die Webseite des Ministeriums steht nur in den beiden oben genannten Sprachen zur Verfügung, wiederum nicht in Deutsch….

Zurück zur Broschüre: In den hier aufgeführten Empfehlungen geht es in erster Linie um z.B. Berufsbezeichnungen, um Ansprache und sogar um Sprichwörter, die das Wort „Mann“ enthalten. Einige Beispiele:

Sagen Sie nicht „Sekretär(in)“, sondern „administrative(r) Mitarbeiter(in)“

Sagen Sie nicht „Lehrerin oder Lehrer“, sondern „Lehrkraft“

Sagen Sie nicht „Ombudsmann“, sondern „Ombudsperson“

Sagen Sie nicht „Mann, Frau oder Ehegattin“, sondern „Partner(in)“

Sagen Sie nicht „wie ein Mann“, sondern „einstimmig“

Sagen Sie nicht „Sehr geehrter Herr oder Frau“ sondern „Lieber oder Liebe“ und dann nennen Sie ganz einfach den Namen

Diese Broschüre erscheint auf Initiative von Belgiens Bundesministerin für Beamte und öffentlicher Dienst, Petra De Sutter von den flämischen Grünen (Groen). „Wenn man eine gendergleiche Politik führen und Frauen alle Chancen bieten möchte, dann ist eine gegenderte Wortwahl nicht mehr aus dieser Zeit. Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt ebenso anwesend, die Männer und dass muss sich in unserem Sprachgebrauch auch spiegeln“, so die Ministerin.

Doch auch sie sollte vielleicht etwas mehr darauf achten, dass Belgien ein dreisprachiges Land ist und dass sie Deutsch dabei nicht vergessen sollte.