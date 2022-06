Inflation in Belgien steigt auf fast 9 % - Höchster Wert seit rund 40 Jahren

Die Inflation in Belgien ist im zu Ende gehenden Monat Mai auf 8,97 % gestiegen. Das bedeutet, dass das Leben in unserem Land im Mai um 9 % teurer gegenüber dem gleichen Monat letztes Jahr geworden ist. Seit August 1992 war die Inflation nicht mehr so hoch wie jetzt. Seinerzeit stieg die auf knapp über 9 %. Diese hohe Inflation ist auch jetzt wieder auf die hohen Energiepreise zurückzuführen. Inzwischen werden auch Lebensmittel merklich teurer.