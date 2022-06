Neu ab dem 1. Juni: Zwei Jahre Garantie für Verbraucher, härtere Strafen für Vergewaltiger

Ab Mittwoch, dem 1. Juni, werden in einigen Bereichen wieder Änderungen vorgenommen und Gesetzesanpassungen treten in Kraft, z.B. beim Verbraucherschutz. Allerdings werden auch wieder einige Teuerungen fällig. Flüchtlinge aus der Ukraine können jetzt problemlos Bargeld in ihrer Währung Griwna in Belgien in Euro umtauschen.