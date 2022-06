Streik im öffentlichen Dienst: Belgiens Bahn erwartet Probleme ab Montagabend

Am Dienstag (31. Mai) streikt das Personal im öffentlichen Dienst in Belgien. Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB erwartet in diesem Zusammenhang Störungen bereits ab Montagabend um 22 Uhr. Die Streikaktionen enden erst am frühen Mittwochmorgen. Auch andere Bereiche können von den Streikaktionen betroffen sein, wie z.B. das Unterrichtswesen. In unserem Haus, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Flanderns, VRT, wird am Dienstag ebenfalls gestreikt. Hier allerdings richten sich die Aktionen gegen den neuen Sparplan für den Sender, dem auch Arbeitsplätze zum Opfer fallen werden.