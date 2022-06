Belgien: Streik im öffentlichen Dienst sorgt für Probleme im Nahverkehr, in Schulen und bei Behörden

In den Schulen und den Kindergärten in Flandern und in der Brüsseler Hauptstadt-Region streikt lediglich die sozialistische Gewerkschaft. Vielerorts ist dadurch fast normaler Unterricht oder zumindest eine Betreuung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet. In einigen flämischen Städten bleiben die kommunal geführten Kinderkrippen geschlossen, doch die Eltern sind darauf seit geraumer Zeit vorbereitet worden.

Bei den städtischen und den kommunalen Behörden kann es in den Rathäusern und bei den lokalen Dienstleistern (Müllentsorgung, Recyclingparks…) zu Behinderungen kommen oder zu geschlossenen Dienststellen.

In wie fern bei der belgischen Post, bpost, gestreikt wird, ist nur schwerlich vorauszusagen. Doch auch hier kann es zu geschlossenen Postämtern oder zu eingeschränkter oder ausfallender Zustellung kommen.

Vor allem die Binnenschifffahrt hatte große Probleme, weil sich die Schleusenwärter massiv an dem Streik beteiligt hatten. Teilweise waren auch Zufahrten zu den großen Häfen durch diesen Streik blockiert. Stellenweise bildeten sich Staus von wartenden Binnenschiffen vor den Schleusen. Dieses Problem wird sich wohl noch bis Mittwoch hinziehen.