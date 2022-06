Personalabbau bei der VRT - Streik gegen den Sparplan

In unserm Haus, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk des belgischen Bundeslandes Flandern, VRT, steht eine neue Sparrunde an. In dem sogenannten Transformationsplan müssen in den kommenden drei Jahren rund 200 Arbeitsplätze eingespart werden. Das ist rund ein Zehntel des aktuellen Personalbestandes bei der VRT. Aus diesem Grunde wird an diesem 31. Mai bei der VRT die Arbeit niedergelegt. Radio und TV senden nur eingeschränkt und in den Online-Redaktionen gibt es lediglich ein kleineres Nachrichtenangebot.