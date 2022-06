Belgien wird wohl keine Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern (können)

Die M-109er, die die belgische Armee vor einiger Zeit ausgemustert und verkauft hat, müssten für eine Lieferung an die Ukraine zurückgekauft werden. Doch das Unternehmen, dass die Haubitzen gekauft hat, verlangt natürlich einen weitaus höheren Preis, als es seinerzeit bezahlt hat.

Nach einer Meldung der flämischen Tageszeitung De Morgen am Mittwoch verlangt das Unternehmen für die 26 Fahrzeuge rund zehnmal so viel für die Panzerhaubitzen, als sie seinerzeit selbst dafür bezahlt hat.

Dabei handelt es sich um das Unternehmen OIP aus Westflandern, dass darauf spezialisiert ist, ausgemustertes Armeematerial aufzuarbeiten, zu modernisieren und dann weiterzuverkaufen. Aus gut unterrichteter Quelle erfuhr VRT NWS schon im April, dass der Preis gerechtfertigt sei, da einige Upgrades an den Panzerhaubitzen vorgenommen wurden.

OIP arbeitet mit einem Subunternehmen an der Modernisierung von ausgemustertem Armeematerial und gibt heute ab, dass die M-109er gar nicht mehr in seinem Besitz sind. Auch gegenüber De Morgen will sich das Unternehmen nicht weiter zu diesem Thema äußern.

Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedonder (PS) gab bereits am vergangenen Freitag gegenüber der Tageszeitung De Standaard an, dass es keine Panzerhaubitzen vom Typ M-109 aus Belgien für die Ukraine geben werde und dass diese Entscheidung „keine prinzipiellen Gründe hat.“