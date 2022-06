Der Benzinpreis steigt in Belgien auf eine neue Rekordhöhe

Auch Heizöl wird wieder teurer. Für Bestellungen ab 2.000 Liter muss ab morgen (2. Juni) maximal 1,3399 € gezahlt werden, ein Anstieg um 5,18 Eurocent pro Liter gegenüber dem bisherigen Preis. Seit Mitte März 2022 kostete ein Liter Heizöl in Belgien noch maximal 1,3908 €.

Der Preisanstieg für Benzin ist nicht der erste Anstieg seiner Art in den letzten Wochen. Am 17. Mai kletterte der Literpreis in unserem Land zum ersten Mal in der belgischen Geschichte auf über 2 €.

Das alles ist einmal mehr eine Folge des Einmarsches Russlands in der Ukraine und des Krieges dort. Dadurch steigen die Notierungen für Erdölprodukte an den internationalen Märkten.

Und auch der am Montag von den EU-Staats- und Regierungschefs beschlossene teilweise Ölboykott gegen Russland wird Folgen für die Verbraucher haben. Bis etwa Ende des Jahres soll rund 90 % des aus Russland kommenden Öls in Europa vom Markt genommen werden.