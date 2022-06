Flanderns Haushaltsdefizit ist um 2,55 Mia. € kleiner als erwartet

Die hauptsächliche Ursache für dieses niedrigere Haushaltsdefizit sind höhere Steuereinnahmen durch den Immobilienhandel und einige Ausgaben, die niedriger lagen, als ursprünglich gedacht. Auch die Gesamtschulden in Flandern steigen derzeit weniger schnell als eigentlich befürchtet.

Der flämische Schuldenberg beläuft sich auf 33,35 Mia. €, was einer Zunahme im Jahr 2021 von etwa 3 Mia. € entspricht. Auch hier liegt die Summe rund 4,5 Mia. € niedriger als im Voraus eingeschätzt. Hier spielen das niedrigere Haushaltsdefizit sowie weniger Investitionen in den Wohnungs- und Schulbau ebenso eine Rolle, wie ein Investierungsstau in das Oosterweel-Verkehrsprojekt rund um Antwerpen.

Doch dies bedeutet nicht, dass sich Flandern zufrieden zurücklehnen kann. Noch ist der flämische Landeshaushalt strukturell nicht aus der Gefahrenzone heraus, wenn er sich auch trotz Corona- und Ukrainekrise als beherrschbar zeigt, im Gegensatz zu den Haushalten in der Wallonie und in der Region Brüssel-Hauptstadt.

Flandern müsse in den kommenden Jahren Haushaltsüberschüsse verbuchen und weniger Zuschüsse vergeben, so einige zurückhaktende Landesabgeordnete. Das belgische Bundesland Flandern gibt pro Jahr etwa 14 Mia. € an Subsidien aus, z.B. im Kulturbereich, doch dies müsse in baldiger Zukunft zurückgeschraubt werden, so die Ansicht von Kritikern. Dass die Kultur in Flandern aber bereits unter jahrelangen Zuschusskürzungen leidet, sehen die Kritiker nicht.