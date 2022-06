Inzwischen sind 10 Fälle von Affenpocken in Belgien registriert

Am 30. Mai waren in Belgien 10 Fälle von Affenpocken und 2 Verdachtsfälle bei Sciensano registriert worden. 7 Fälle davon wurden aus Flandern gemeldet und die 3 weiteren aus anderen Landesteilen. Hinzu kommen noch 2 aktuelle Verdachtsfälle. Die Patienten sind zwischen 23 und 48 Jahre alt, wie bei Sciensano dazu verlautete.

Wie es um den Gesundheitszustand der Betroffenen steht, wurde nicht bekanntgegeben. Die flämische Landesagentur für Pflege und Gesundheit gibt an, dass sich keiner der 7 Betroffenen aus Flandern in einem Krankenhaus befinde und auch die beiden Verdachtsfälle - ebenfalls Flamen - werden nicht in einer Klinik beobachtet.

Neben dem Link zum Darklands-Festival in Antwerpen bestehen auch Verbindungen nach Spanien und Portugal, so Sciensano. Diese haben aber auch einen Link zu Darknet. Nur bei einer betroffenen Person ist die Herkunft der Ansteckung bisher unbekannt. Letzte Woche lag der Stadt der mit Affenpocken infizierten Personen in unserem Land bei 6 Fällen.