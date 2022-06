Mehr Geld für das Gesundheitswesen: Prämien und höhere Gehälter für spezialisiertes Pflegepersonal

Weitere Prämien gehen an die Beschäftigten von Einrichtungen im Bereich geistige Gesundheit. Hier sind etwa 2.000 Beschäftigte in entsprechenden staatlichen Einrichtung betroffen, die mit Prämien um 830 € pro Jahr brutto rechnen können. Diese Prämien sollen jährlich im September ausbezahlt werden. Im Dezember werden dann auch die regulären Jahresendprämien im Gesundheitswesen ausbezahlt. Auch diese sollen jetzt steigen, so Vandenbroucke.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)