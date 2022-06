Polizeischulen müssen Ausbildungen aufgrund von Personalmangel streichen

Gleich mehrere Polizeischulen in Belgien müssen die geplante Ausbildung von neuen Polizisten streichen oder zumindest verschieben. Es melden sich zwar Kandidaten - wenn auch nur sehr wenige - bei der Polizei an, doch diese schaffen es nicht bis zur konkreten Ausbildung. Um zur eigentlichen Polizeiausbildung zugelassen zu werden, müssen Rekrutierungstests absolviert werden, doch die Abteilungen bei der Polizei, die diese Tests abnehmen sollen, kämpfen selbst mit akutem Personalmangel.

Nach Meldungen der flämischen Tageszeitungen De Standaard und Het Nieuwsblad haben die Rekrutierungsabteilungen der Polizei nicht genügend Beamten zur Verfügung, um die Kandidaten zu prüfen. Dies wirft natürlich einen Schatten auf das Vorhaben von Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V), um pro Jahr 3.000 Polizeirekruten auszubilden. Dazu wurde eine beschleunigte Test- und Ausbildungsphase beschlossen: Zulassung schaffen, 18 Wochen Ausbildung und dann die Ernennung zum Inspektor.

Doch schon die Zahl der Kandidaturen lässt Fragen offen. Offenbar meldeten sich in letzter Zeit nur ein paar Dutzend Polizeianwärter an, doch die Rekrutierungsabteilungen schicken den Polizeischulen fast niemanden von diesen Rekruten, da sie selbst die Zeit nicht haben, die Eignungstests durchzuführen. Vor allem in Flandern zeigt sich dieses Problem, z.B. in den Polizeischulen der Provinzen Westflandern und Flämisch-Brabant.