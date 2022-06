Reaktionen auf den Streik- und Aktionstag im öffentlichen Dienst

Am Dienstag legte der Aktionstag der Gewerkschaften weite Teile des Personenverkehrs lahm. Besonders betroffen davon war die Eisenbahn, doch auch die regionalen Verkehrsbetriebe konnten nur sehr eingeschränkt ihre Dienstleistungen erbringen. Auch in anderen Bereichen, z.B. in lokalen Behörden und Ämtern, in Kinderkrippen und in Teilen des Unterrichtswesens wurde gestreikt.