Stéphanie Huang spielte ihr Finale im Königin Elisabeth-Wettbewerb - Pflichtwerk eines deutschen Komponisten

Danach aber galt es das extra für den KEW für Cello komponierte Pflichtwerk zu spielen. Das Stück „5 Albumblätter“ ist von dem deutschen Komponisten Jörg Widman (Foto unten) geschrieben worden und besteht aus eben 5 Teilen: „Adagio ohne Allegro“, „Liebelei“, „Lied im Volkston“, „Bossanova“ en „Mit Humor“.

In dieser Komposition verweist Widman nach Robert Schuman, den er seit seiner Jugend bereits bewundert: „Keine sprichwörtlichen Zitate, nicht einfach so sentimental über die Vergangenheit.“ Widman zitierte in diesem Zusammenhang ein Aussage von Gustav Mahler: „Tradition ist nicht das Verehren von Achsen, sondern die Flamme der folgenden Generationen weitergeben.“

Jörg Widman wollte mit diesem Stück zeitgenössische Musik etwas für Menschen komponieren, die mit zeitgenössischer Musik eigentlich nichts anfangen können. „5 Albumblätter“ handelt von Liebe und er hofft, dass die Leute im Publikum dies auch so erfahren. Die Komposition seit besonders für junge Musiker geschrieben worden, also auch für die Teilnehmer an diesem Königin Elisabeth-Wettbewerb für Cello, so Widman, auch wenn Stéphanie Huang „5 Albumblätter“ es als ein „sehr schwieriges Stück“ empfand. Doch sie spielte es mit Bravour (Video unten).