3M verspricht den Einwohnern von Zwijndrecht eine Bodensanierung

Der US-Chemiekonzern 3M will noch in diesem Jahr damit beginnen, den mit PFOS und PFAS verseuchten Boden in der Gemeinde Zwijndrecht (Prov. Antwerpen) rund um seine Fabrik zu sanieren. Der Konzern kündigte bei einer Bürgerversammlung an, Boden bis zu einer Tiefe von 75 Zentimetern abtragen zu wollen. An dieser Bürgerversammlung nahmen zwischen 400 und 500 Personen teil.