Betrug und illegaler Handel mit Pferden: Razzien und Festnahmen

Die festgenommenen Pferdehändler stehen im Verdacht, die Identitätsdokumente und die Mikrochips von Pferden gefälscht und manipuliert zu haben. Das führte z.B. dazu, dass Reitpferde am Ende ihrer „Laufbahn“ als Schlachtpferde für die Fleisch- und Lebensmittelindustrie verkauft werden konnten.

Eigentlich sind Reitpferde in Belgien nicht dafür vorgesehen, in der Nahrungsmittelkette weiterverwertet zu werden. Doch neben dem illegalen Handel und der Fälschung von Dokumenten und Mikrochips laufen gegen die Festgenommenen auch Ermittlungen wegen Tierquälerei.

Viele dieser Tiere sollen schlecht behandelt worden sein. Sie waren nicht ausreichend gefüttert worden, wurden teilweise seht lange transportiert oder wurden in Ställen untergebracht, die nie gereinigt wurden. Ganz nebenbei stellte die Polizei bei den Razzien auch Hormonprodukte für Pferde und Betäubungsmittel sicher. Die Fotos wurden bei der Razzia der Polizei bei einem Pferdehändler in Arendonk in der Provinz Antwerpen gemacht.

Die belgische Polizei geht davon aus, dass die belgischen Pferdehändler zu einem international operierenden Kreis gehören, der gut vernetzt ist. Deshalb wurde der Vorgang auch gemeinsam mit Europol bearbeitet.