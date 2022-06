Die belgische Bahn und ihre Ziele: "Die Bahnhöfe müssen lebende Begegnungsorte werden"

Der Entwurf für den neuen Geschäftsführungsvertrag sieht vor, dass die belgische Bahn in der Fahrgastbeförderung bis 2032 jährlich insgesamt 92 Millionen Kilometer zurücklegen muss. Das sind 10 Millionen Bahnkilometer mehr als heute. An Werktagen soll die Zahl der Reisezüge auf 4.200 Züge täglich steigen. Heute sind pro Tag etwa 3.800 Züge in Belgien unterwegs. Bis dahin sollen auch mehr Züge früher am Morgen und später am Abend unterwegs sein, so der Vertragsentwurf.

Die Ambitionen gehen weiter: In jedem Bahnhof müssen bis 2032 pro Stunde 2 Züge in jeder Richtung anhalten und rund um die größeren und großen Städte sollen mindestens 4 Züge pro Stunde und pro Richtung unterwegs sein, um die jeweiligen Bahnhöfe mit den Zentren der Metropolen zu verbinden. Das alles soll mit 30 % mehr Reisezügen gewährleistet werden.

Nicht nur hehre Ziele

Diese Details aus dem Entwurf für den neuen Geschäftsführungsvertrag der Bahn sind nicht nur hehre Ziele, sondern Ziele, die erreicht werden müssen. Dieser Vertrag, in dessen Entwurf die flämische Tageszeitung De Standaard Einblick hatte, legt fest, was die Regierung von der Bahngesellschaft NMBS/SNCB verlangt, um die Finanzmittel zu erhalten, die der Staatshaushalt dafür vorsieht. Seit 2008 ist kein entsprechender Geschäftsführungsvertrag mehr so fordernd gewesen und die Ziele der letzten entsprechenden Verträge wurden nur teilweise umgesetzt.

"Begegnungsort Bahnhof"

Dieser Vertrag soll ein neues Zeitalter für die Eisenbahn in Belgien einläuten. Ein Jahr lang verhandelte das Bundesverkehrsministerium die Inhalte mit dem Verwaltungsrat der NMBS/SNCB. Der Entwurf wurde vor zwei Wochen einstimmig von diesem Verwaltungsrat angenommen und liegt jetzt auf dem Tisch der Regierung bzw. von Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet von den frankophonen Grünen Ecolo. Wenn auch die Bundesregierung bzw. das belgische Bundesparlament diesem Plan grünes Licht erteilen, dann muss die Bahn zwischen 2023 und 2032 zur Sache kommen…

Dreh- und Angelpunkt ist für diese bessere Dienstleistung gegenüber den Fahrgästen neben mehr Zügen auch der Bahnhof. Die belgischen Bahnhöfe sollen zu „Begegnungsstätten“ werden. Sie sollen sicherer und sauberer werden, zugänglicher für Personen mit eingeschränkter Mobilität und mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder bieten. In den Bahnhöfen soll mehr Leben entstehen, z.B. durch privat geführte Geschäfte, Gastronomie und soziale Einrichtungen. Eines sieht der Entwurf für den neuen Geschäftsführungsvertrag allerdings nicht vor: Die Aufgabe von Fahrgastschaltern, die vor einiger Zeit verfügt wurde, wird nicht zurückgenommen…