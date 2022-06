Hochwasserschutz: In Halle werden 33 Geschäfte mit Schutzwänden gegen Überschwemmungen versehen

In Halle am Brüsseler Rand in Flämisch-Brabant rüstet die Stadt 33 Läden in der Einkaufsstraße Basiliekstraat mit Schotten und Schutzwänden gegen Hochwasser aus. Diese Straße läuft bei starkem Regen sehr oft voll und dann dringt Wasser in die Geschäfte ein, wie unser Video (unten) zeigt. Diese Maßnahme ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss, denn der Bürgermeister von Halle ist der Ansicht, dass dieses Problem strukturell gelöst werden muss.