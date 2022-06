Kurzer spontaner Streik des Gepäckabfertigers Aviapartner am Brussels Airport sorgte für Probleme

Am frühen Donnerstagmorgen traten die Mitarbeiter des Gepäckabfertigers Aviapartner am Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem in den Streik. Das sorgte für vier annullierte Flüge und für mehrere Dutzend Verspätungen. Im Laufe des Vormittags beendeten die Aviapartner-Mitarbeiter ihren Streik wieder, nach dem sie Zusagen von Seiten der Direktion bekamen, dass etwas gegen den akuten Personalmangel bei dem Unternehmen getan werde.