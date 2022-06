Laufzeitverlängerung für Atommeiler: Betreiber Engie fordert, dass der Staat mit investiert

Mit der Forderung, dass sich die belgische Bundesregierung an den Kosten, für die Investitionen in die Laufzeitverlängerung der beiden Atommeiler Doel 4 und Tihange 3 ebenso beteiligt, wie an den Unkosten für ein Atommüllendlager, richtet sich der Energiekonzern Engie quasi direkt gegen den Standpunkt der Regierung.

Zwei Seiten umfasst das Schreiben von Engie, dass Belgiens liberaler Premierminister De Croo am Mittwoch im Briefkasten seiner Amtswohnung fand. Darin listet Engie-CEO Catherine MacGregor einige deutliche Forderungen auf, mit denen sie in die Verhandlung mit der Regierung bezüglich der Laufzeitverlängerung der beiden oben genannten Meiler gehen wird.

Verschobener Atomausstieg

Die Regierung De Croo hatte im März dieses Jahres beschlossen, die beiden jüngsten Atommeiler bis 2035 am Netz zu belassen. Damit wurde der für 2025 geplante Atomausstieg unseres Landes aus Gründen der Energiesicherheit um 10 Jahre verschoben. Dass dies allerdings teuer werden würde, war zu erwarten, denn Kraftwerksbetreiber Engie wollte eigentlich nicht mehr in die belgischen AKW investieren und plante den Ausstieg aus der Kernenergie in unserm Land.

Der französische Energiekonzern ist der Ansicht, dass Investitionen in die Laufzeitverlängerung von Tihange 3 und Doel 4 sowie in den Abriss der fünf älteren Meiler und in die Lagerung von Atommüll hohe finanzielle Risiken bergen. Dass die Strompreise und die damit zusammenhängenden Mehreinnahmen für die Elektrizitätsproduzenten so hoch bleiben, die derzeit, ist nicht zu erwarten. Und ob die beiden für den Weiterbetrieb vorgesehenen Meiler Gewinne erwirtschaften, ist ebenfalls nicht wirklich sicher.

Der Staats als AKW-(Mit)Betreiber?

Engie will die möglichen Unkosten und Verluste mit dem belgischen Staat teilen und fordert deshalb, dass unser Land mehr oder weniger als Partner bei der AKW-Weiterbetreibung auftritt. Das würde bedeuten, dass der Staat an möglichen Gewinnen beteiligt würde (wenn diese überhaupt Gewinne abwerfen würden). Engie hatte bereits Mitte Mai angedeutet, dass man sich die Risiken bzw. die Gewinne in dieser Frage teilen sollte, doch im vorliegenden Schreiben an Premier De Croo wird der Konzern konkret.

Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten (Groen) berechnete, dass der Weiterbetrieb von Tihange 3 und Doel 4 und die Lagerung des anfallenden Strahlenabfalls rund 40 Mia. € kosten werde. Für ihre Partei, die flämischen Grünen, und für den frankophonen grünen Koalitionspartner steht es außer Frage, dass die Regierung Teilhaber an Atomkraftwerken werden soll.

Was sagte Premier De Croo dazu?

Premier De Croo sagte in einer Reaktion auf den Engie-Brief, dass zwar der Fokus auf dem 10 Jahre langen Weiterbetrieb der beiden Meiler liege, ansonsten aber „investiert die Regierung in erneuerbare Energiequellen und in die Forschung von neuen modularen Kernreaktoren, damit unser Land auf Ebene der Energie unabhängiger werden kann.“ Weiter aber werde er die dazu laufenden Verhandlungen nicht in der Öffentlichkeit kommentieren, so De Croo dazu am Donnerstag.