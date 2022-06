Mafiakrieg: Geschworene geben Roma-Clan im Fall Aquino die volle Schuld

Fall schnell gelöst - Sieben Jahre Verfahren

Im Oktober 2015 wurden jeweils zwei Verdächtige in diesem Fall in Köln (in den Ortsteilen Weiden und Kalk) und in Nizza verhaftet und der mutmaßliche Auftraggeber, der jetzt auf der Anklagebank sitzende Drogenkriminelle Martino Trotta, wurde in den Niederlanden festgenommen.

Während die Ehefrau des Opfers von einer missglückten Entführung wegen Lösegeld redet, gingen Polizei und Staatsanwaltschaft von einer Abrechnung im Drogenmilieu aus. Die 5 Verdächtigen wiesen zunächst alle Vorwürfe zurück und beharrten darauf, mit dem Tod Aquinos nicht zu tun zu haben. Inzwischen aber wurde die Version einer versuchten Entführung bestätigt, nicht zuletzt aufgrund des Geständnisses eines der Angeklagten.

Die Geschworenen geben den fünf Angeklagten, Auftraggeber Mario Trotta und die Ausführenden, Bosko, Dragista, Sandro und Nebusha Hamidovic vom gleichnamigen Roma-Clan, die volle Schuld. Die Staatsanwaltschaft fordert lange Haftstrafen und anschließende Sicherheitsverwahrung für die Angeklagten.

