Mehr Firmenpleiten: Im Mai meldeten in Belgien fast 1.000 Unternehmen Konkurs an

Graydon warnt schon lange vor einer Welle von Konkursen nach Corona: „Die lange erwartete Pleitewelle als Folge der Covid-Periode wird jetzt nach und nach stärker angekurbelt.“ Während der Coronakrise wurden auch hierzulande Maßnahmen getroffen, um die Unternehmen zu schützen, doch dies verzögerte offenbar zahlreiche Konkurse lediglich.

Jetzt scheinen sich entsprechende Warnungen, auch von Graydon, zu bewahrheiten: „Wir sehen jetzt seit 8 Monaten, Monat für Monat, einen immer deutlicheren Anstieg von Konkursen, außer im April, wo es einen kleinen Knick nach unten gab.“

Mit genau 988 Konkursen, 566 davon alleine in Flandern, wurden im Mai belgienweit fast doppelt so viele Konkurse angemeldet, wie im Mai des vergangenen Jahres. Dies ist in dieser Hinsicht der zweitschwerste Mai-Monat überhaupt in Belgien. Breiter gesehen meldeten zwischen Januar und Mai 2022 gut 4.000 Unternehmen in Belgien Konkurs an. Das entspricht einem Anstieg um 55 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.