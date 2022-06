Mehrere tausend Arbeitnehmer aus dem Pflegebereich demonstrierten in Brüssel

Am Donnerstagvormittag haben mehrere tausend Beschäftigte aus dem Pflege- und Gesundheitssektor in den Straßen Brüssels demonstriert. Dabei handelte es sich vornehmlich um Mitglieder der christlichen Gewerkschaft ACV. Die Demonstranten protestierten in erster Linie gegen den hohen Arbeitsdruck und gegen den Personalmangel im Gesundheitswesen in Belgien.