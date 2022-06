Asylbewerber sollen Personalengpässe im Bau beheben

In der belgischen Bauwirtschaft gibt es derzeit rund 20.000 freie Stellen. Die neue Kooperationsvereinbarung wird dafür sorgen, dass viele Asylbewerber von Bauunternehmen eingestellt werden können, um zumindest einen Teil der Stellen zu besetzen.

An dem Pilotprojekt, das am Freitag gestartet wurde, ist das Bauunternehmen Louis De Waele in Brüssel beteiligt. Weitere Pilotprojekte werden auch in der Wallonie und in Flandern gestartet. Insgesamt 50 Bauunternehmen haben bereits erklärt, dass Asylbewerber einstellen möchten.