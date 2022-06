Babyboom in Flandern: Voriges Jahr kamen 66.560 Babys zur Welt, höchster Zuwachs seit 20 Jahren

In Flandern gab es im vergangenen Jahr tatsächlich einen kleinen Babyboom. Insgesamt wurden 66.560 Babys in flämischen Familien geboren. Das sind 2.949 mehr als im Jahr zuvor, ein Anstieg von 4,6 Prozent.

"In den letzten Jahren war die Geburtenrate meist rückläufig; ein Anstieg in dieser Größenordnung war nicht einmal in den letzten 20 Jahren zu verzeichnen”, stellt die Behörde Opgroeien fest.

Besonders in den Provinzen Ostflandern (+7 Prozent) und Antwerpen (+5,4 Prozent) war die Geburtenrate nach Corona am stärksten ausgeprägt. In Flämisch-Brabant (+4 Prozent), Limburg (+2,5 Prozent) und Westflandern (+2,3 Prozent) war der Anstieg eher gering.

Betrachtet man die Geschlechterverteilung, so wurden wie in den Vorjahren mehr Jungen (51 Prozent) als Mädchen (49 Prozent) geboren. Die Zahl der zu früh geborenen Kinder stieg auf 7,7 Prozent gegenüber 7,4 Prozent im Jahr 2020. Die Zahl der viel zu früh geborenen Kinder ist stabil geblieben", erklärt die Behörde