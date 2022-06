Busbauer Van Hool in Lier baut keine Busse mehr, die mit Diesel oder Gas fahren

Van Hool baut nur noch Busse mit einer Elektrobatterie, mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Busse mit Oberleitung. Dabei handelt es sich um sogenannte Null-Emissions-Busse, die während der Fahrt keine Schadstoffe ausstoßen. "Wir wollen uns für eine umweltfreundlichere Zukunft wappnen", sagt Snauwaert.

Van Hool hat bereits 13 Aufträge erhalten, unter anderem von De Lijn, aber auch aus anderen europäischen Ländern und aus Nordamerika. Insgesamt wurden 162 Busse bestellt. Sie werden sowohl in Koningshooikt als auch in der Niederlassung in Mazedonien gebaut werden. Das ist eine gute Nachricht für die Mitarbeiter, denn Corona hat viele Mitarbeiter vorübergehend arbeitslos gemacht.

"Nach zwei schwierigen Jahren ist das eine gute Perspektive", sagt Snauwaert: “Der Tourismus ist noch nicht auf dem Niveau wie vor Corona, weshalb wir noch nicht die großen Aufträge bekommen. Die Aufträge für die neuen Busse sind daher ein echter Schub für Koningshooikt."

Van Hool in Koningshooikt beschäftigt 2.500 Mitarbeiter. Ein großer Teil von ihnen war in den letzten zwei Jahren vorübergehend arbeitslos.