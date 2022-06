Corona in Belgien: weniger als 900 Patienten im Krankenhaus

Zwischen dem 27. Mai und dem 2. Juni sind im Schnitt 52 Patienten wegen einer Infektion mit dem Corona-Virus in ein Krankenhaus eingeliefert worden (-28 Prozent) im Vergleich zum vorherigen Zeitraum. Insgesamt befinden sich derzeit 883 Corona-Patienten in belgischen Krankenhäusern, von denen 76 Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. Das meldet das belgische Gesundheitsamt Sciensano am Freitag.